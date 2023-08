OHJEsolo!: Mysteriöse Nadeln an italienischem Strand entdeckt

Eine Meeresschnecke sorgt am Strand von Jesolo für unangenehme Szenen.

Viele Jesolo-Urlauber machten in den vergangenen Tagen ungewollte Bekanntschaft mit durchsichtigen, kleinen Stacheln, die im Meer treiben. Manche klagen über «Jucken und Brennen» nach dem Baden und sorgen sich: Handelt es sich etwa um Mikrofasern von Schiffen, Mückenlarven oder Reste von Quallen?

Beunruhigte Postings in den sozialen Medien ließen nicht lange auf sich warten. Doch laut Lokalmedien wurde das Rätsel um das unangenehme Phänomen nun auch schon wieder gelöst: Es soll sich bei den Nadeln um die sogenannte Creseis acicula handeln, eine nadelförmige Meeresschnecke. Schwärme davon wurden kürzlich auch in Piran gesichtet und machen Wasserratten nun in Jesolo das Leben schwer.