Mehrere Länder betroffen: Mysteriöse Stiche in Nachtclubs – Luxemburg ist wachsam

Übelkeit, Schwindel oder starke Schmerzen: Seit Anfang April klagten Dutzende junge Menschen in Frankreich, dass sie in Nachtclubs oder auf Festivals einen mysteriösen Stich mit einer Nadel erlitten hätten. Die französischen Behörden haben bislang noch Schwierigkeiten, das Ausmaß dieser Geschehnisse zu bestimmen. Die Opfer berichteten, dass sie sich auf dem Heimweg von einer Party schlecht gefühlt hätten, einige Tage später hätten sie eine Einstichstelle am Arm oder an der Pobacke entdeckt. Etwa 60 registrierte Fälle, vor allem im Westen und im Süden des Landes, führen zu einem Klima der Angst. Auch beim Festival «Printemps de Bourges» wurden neun Fälle gemeldet.

«Zum Glück haben wir noch keinen solchen Fall bei uns registriert», sagt Megan Solin, Managerin des Lenox Club in Luxemburg-Stadt. Aber auch an diesem Wochenende behielt die Branche ein wachsames Auge im Zusammenhang mit den Injektionen. Zumal die Betriebe bereits stark unter der Pandemie gelitten haben. «Wir haben immer Angst vor solchen Vorkommnissen. Leider kann man sowas kaum vorhersehen», so die Managerin. Ihre Mitarbeiter hätten sich neu organisieren müssen: «Unsere Sicherheitsleute sind ständig in den Veranstaltungsräumen unterwegs und beobachten das Verhalten der Gäste». Ein anderer Nachtclubbesitzer, der lieber anonym bleiben möchte, setzt auf Prävention am Eingang der Lokale: «Wir kontrollieren immer die Taschen unserer Gäste. Wir sind sehr vorsichtig».