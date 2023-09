Mysteriöser Schleim: Wird Kirchberg vom «Blob» heimgesucht?

Man findet diesen Organismus in Gärten am ehesten in der Nähe von feuchter Rinde.

Leserreporterin Céline staunte am Dienstagmorgen nicht schlecht, als sie in der Rue des Labours in Kirchberg ihren Hund Gassi führte und dabei am unteren Ende eines Baumes zwei seltsame, gelbe Organismen entdeckte. Ist es Hundekotze, sind es Aliens oder hat gar der sagenumwobene Blob etwas damit zu tun?

Auf Anfrage von L'essentiel erklärt die französische, auf Einzeller spezialisierte Biologin Audrey Dussutour, dass es sich auf den Fotos in der Tat um «Fuligo septica» handele – einen Schleimpilz (Myxomycet) und eben genau wie der Blob ein Einzeller. Weder Tier noch Pflanze noch echter Pilz also.

Der Schleimpilz liebt Feuchte

«Fleur de tan», wie der Schleimpilz auch genannt wird, liebt Holz und ist daher oft an Blumenkästen oder Permakulturgärten zu finden. Die Forschungsleiterin am Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) erklärt, dass der Pilz besser mit unterschiedlichen Umgebungen zurechtkäme und daher «viel leichter zu beobachten ist als Physarum polycephalum.»

Um ihre Forschung am «Blob» weiter voranzutreiben, führte Dussutour am CRNS Experimente durch und bezog auch eine Klasse des Aline-Mayrisch-Gymnasiums in Luxemburg in eine Bürgerforschung ein, an der 15.000 Personen teilnahmen.