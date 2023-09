Mysteriöser Todesfall: Russischer Raketenwissenschaftler stirbt an «Pilzvergiftung»

Fast 50 Jahre nach Moskaus letzter erfolgreicher Mondmission war die fast 800 Kilogramm schwere Sonde Luna-25 vor knapp zwei Wochen auf die Mondoberfläche gestürzt. Luna-25 sollte als erste Raumsonde auf dem Südpol des Mondes landen und mindestens ein Jahr auf dem Mond bleiben, um Bodenproben zu entnehmen und zu analysieren. Mit der Mission wollte Russland an die einstigen Erfolge der Sowjetunion im Bereich der Weltraumfahrt anknüpfen. Dass die Mission scheiterte, dürfte für Russland besonders ärgerlich sein, war Luna-25 doch ein Prestige-Objekt der Putin-Regierung. Ein russischer Raketenwissenschaftler ist nun gemäß Berichten nach der gescheiterten Mondlandung an einer «Pilzvergiftung» gestorben. Professor Witaly Melnikow (77) leitete die Abteilung für Raketen- und Raumfahrtsysteme bei RSC Energia, Moskaus führendem Raumfahrzeughersteller.

Weltraumforscher ins Spital eingeliefert

Die Quelle seiner Vergiftung sollen ungenießbare Pilze gewesen sein, so eine «vorläufige Version». Das berichtet die russische Tageszeitung Moskowski Komsomolez. Die Ärzte hätten den Top-Wissenschaftler nicht mehr retten können, nachdem sie rund zwei Wochen lang gegen die «schwere Vergiftung» gekämpft hatten.



Zuvor war bereits ein anderer Weltraumforscher, der möglicherweise enger an der Luna-Mission beteiligt war, Mikhail Marow (90), ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Gesundheitszustand habe sich nach dem Absturz der Luna-25-Sonde «stark verschlechtert». Marow und Melnikow sind und waren zwar in einem Alter, in dem Krankheiten plötzlich auftreten können, aber die Chronologie lässt Zweifel aufkommen. Entweder hatten also beide zur gleichen Zeit Pech, oder es steckt eben doch ein System dahinter.