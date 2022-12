Dinosaurier des Jahres : Nabu vergibt nach Fisch-Katastrophe Negativpreis an die Oder

Im vergangenen Sommer wurde in der Oder an der polnischen Grenze ein Massensterben von Fischen beobachtet.

«Wer in diesem Jahr nach der größten Umweltsauerei sucht, hat sofort die Umweltkatastrophe an der Oder vor Augen», erklärte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Der Preis stehe «stellvertretend für die kritische Situation an vielen anderen Flüssen in Deutschland».