Luxemburg: Nacera Meziadi verhilft zum perfekten Outfit

In einem Kaufhaus in Luxemburg hat eine schwedische Anwältin einen Termin mit der Personal Shopperin Nacera Meziadi (rechts), die speziell für sie Outfits ausgesucht hat.

«Ich hatte wirklich die Freude am Anziehen verloren.» Nach zwei Jahren zu Hause wusste die 42-jährige Anwältin nicht mehr, wie sie sich zum Ausgehen anziehen sollte, bis sie Nacera Meziadi, Personal Shopperin in Luxemburg, kennenlernte. Mit ihrem Unternehmen «Prêt à oser» bietet die Frau, die auch als Imageberaterin für Unternehmen tätig ist, ihren Kund*innen, die ihren Kleidungsstil (wieder) finden möchten, mehrere Leistungen an. «Wussten Sie, dass es sieben Sekunden dauert, bis man sich einen ersten Eindruck von jemandem verschafft hat? Das Aussehen ist in der Gesellschaft immer noch sehr wichtig», erklärt sie.

Aufgrund ihrer Arbeit ist die schwedische Anwältin mit Wohnsitz in Luxemburg auch an den Wochenenden an schlichte Kostüme und einen schwarz-beigen Look gewöhnt. «Ich bin ständig in einem Schrank voller Anzüge gefangen», gibt sie zu. Ihr Wunsch ist es, schick und lässig zu kombinieren.