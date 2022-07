Wimbledon : Nach 0:2-Satzrückstand – Djokovic gewinnt Viertelfinal-Krimi gegen Sinner

Novak Djokovic steht im Halbfinale von Wimbledon. Gegen Jannik Sinner (Weltranglistenplatz 13) dreht die Nummer Eins in einem verrückten Viertelfinale einen 0:2-Satzrückstand.

Wimbledon–Viertelfinale: Djokovic – Sinner 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Titelverteidiger Novak Djokovic hat ein überraschendes Aus in Wimbledon abgewendet und steht zum elften Mal beim Rasen-Klassiker im Halbfinale. Nach einem Zweisatz-Rückstand setzte sich der topgesetzte Serbe am Dienstag noch in 3:35 Stunden mit 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2 gegen den Südtiroler Jannik Sinner durch.