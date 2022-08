Hannover: Nach 19 Jahren auf der Flucht – Frau (61) will Handy klauen und fliegt auf

Die Frau wurde in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover festgenommen.

Ein versuchter Handydiebstahl im Hauptbahnhof von Hannover ist einer 61-Jährigen zum Verhängnis geworden. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag nahmen Einsatzkräfte die Frau in Gewahrsam und stellten bei der Bearbeitung des Falls fest, dass sie seit 19 Jahren gesucht wurde und noch eine rund fünfjährige Haftstrafe verbüßen muss. Die Frau war 2003 wegen eines versuchten Raubs mit Todesfolge zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Seit über 19 Jahren untergetaucht

Wie die Bundespolizei in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilte, muss die aus Serbien stammende Frau davon noch exakt 1839 Tage oder in etwa fünf Jahre absitzen. Die Identität der Frau war zunächst unklar, weil sie neu geheiratet hatte und einen neuen Nachnamen trug. Unter ihrem alten Nachnamen stießen die Beamtinnen und Beamten in der Wache aber auf den Eintrag im Fahndungssystem.