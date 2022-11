Nach 20 Jahren besitzen «The Libertines» immer noch die selbe Energie

1 / 6 Am Sonntagabend traten «The Libertines» im Atelier auf. Editpress/Tania Feller Die Band wird weiterhin von dem Duo Pete Doherty/Carl Barât angeführt. Editpress/Tania Feller Editpress/Tania Feller

20 Jahre, das Alter der Jugend und der Unbeschwertheit. Diese Beschreibung passt immer noch auf die Band «The Libertines», die auf ihrer Tour zum 20-jährigen Jubiläum ihres ersten Albums «Up the bracket» auch im Atelier auftreten durfte. Zu diesem Anlass war der Saal in der Hauptstadt voll mit begeisterten Zuschauern. Sie feierten die Hits wie «Time for heroes» oder «Up the bracket», der dem ersten Album seinen Namen gab.

Der musikalische Plan der Rocker war einfach: «The Libertines» spielten alle Songs von «Up the bracket» in der bekannten Reihenfolge. Sie begannen mit «Vertigo» und spielten sich bis zum Ohrwurm «I get along» hoch. Nach einem ersten Abgang der Briten gab es natürlich eine Zugabe, nach der noch neun weitere Songs gespielt wurden, darunter die legendären «What became of the likely lads» und «Can't stand me now».

Selfies Tänze und ein Heiratsantrag

Drei Jahre nach ihrem ersten Auftritt in Luxemburg, im selben Saal, haben sich die beiden Sänger verändert. Carl Barât trägt seine Haare kürzer, während Pete Doherty ein paar Kilo zugenommen hat. Ansonsten behielten sie die gleiche Energie, wechselten sich am Mikrofon ab und zeigten eine eine Komplementarität in Bezug auf ihre Stimmfarbe. Sie kommunizierten viel mit dem Publikum, ließen es teilhaben und überreichten eine Baskenmütze, Blumen und vieles mehr. Das Publikum durfte sogar einem (angenommenen) Heiratsantrag beiwohnen, als zwei Fans auf die Bühne traten.