Nach 23 Jahren: Justin Timberlake kündigt neuen *NSYNC-Song an

Seit 2002 standen Justin Timberlake, JC Chasez (47), Lance Bass (44), Joey Fatone (46) und Chris Kirkpatrick (51) nicht mehr gemeinsam hinter dem Mikrofon. Fans von *NSYNC sind nun aber in Ekstase. Am 29. September erscheint der Song «Better Place», der Teil des «Trolls 3: Gemeinsam stark» Soundtracks ist. Justin Timberlake gibt auf Instagram bekannt, dass sich die Band für den neuen Release zusammen ins Studio begeben hat.

Im Video sieht man, wie die Jungs zusammen am Lied arbeiten. «Es ist ein Liebesbrief an unsere Fans», meint Timberlake. Im Hintergrund bekommt man einen ersten Vorgeschmack des Liedes. Es scheint sich dabei um einen Feel-Good-Popsong zu handeln. Die Gruppe wieder gemeinsam auf einem Lied zu haben, sei eine Ehre, meint der 42-Jährige.

Nein, ich fand sie nicht so toll.

Nein, ich fand sie nicht so toll.

Geht so.

Geht so.

Ja, ich konnte alle Lieder auswendig. Geht so. Nein, ich fand sie nicht so toll. Wer ist das?

Fans wünschen sich eine Tour

Der Insta-Post hat schon fast 20’000 Kommentare. Die Fans der Boyband können ihr Glück kaum fassen. «Mein inneres Kind ist geheilt», schreibt ein Nutzer. «Als Nächstes müsst ihr eine Reunion-Tour ankündigen», meint ein Fan. «Euch alle gemeinsam im Studio zu sehen macht mich ehrlich gesagt emotional», so eine weitere Userin. Auch die Gruppe ist durch die gemeinsame Arbeit scheinbar den Tränen nahe. «Ich liebe euch. Diese Scheiße ist episch», meint Justin im Video zu seinen Kollegen.

Bei den MTV Video Music Awards am Wochenende sah man die Jungs bereits wiedervereint. Sie übergaben gemeinsam den Preis für bestes Pop-Video an Taylor Swift. «Vor über 20 Jahren waren wir noch Kinder, als wir für ‹Bye Bye Bye› den Preis für das beste Pop-Video gewannen», so den *NSYNC-Stars US-Medienberichten zufolge.