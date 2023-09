Nach 30 Jahren: Jüngster Mörder Großbritanniens hofft auf Freilassung

Die beiden Mörder kamen im Jahr 2001 frei. Schon damals gab es Proteste. Venables saß später wegen Kinderpornografie ein. Jetzt will er erneut gegen seine lebenslange Strafe vorgehen.

Jon Venables, der heute 40 Jahre alt ist, ging als jüngster Mörder Englands in die Kriminalgeschichte ein, als er im Jahr 1993 als Zehnjähriger ein zweijähriges Kind entführte und ermordete. Später wurde er wegen des Besitzes von Kinderpornografie zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Jetzt greift der Kindermörder nach seiner letzten Chance auf Freiheit.

Gesetzesänderung könnte Venables’ Schicksal besiegeln

Für Venables drängt die Zeit. In England ist nämlich eine Gesetzesänderung im Gange, die Wiederholungstätern im Gefängnis das Recht auf Berufung und vorzeitige Entlassung entziehen könnte. Wenn dieses Gesetz wie geplant spätestens Anfang 2024 in Kraft tritt, wird Venables den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen.

Die Anhörung soll in den kommenden Wochen stattfinden, und Venables strebt seine Freilassung bis Weihnachten 2023 an, wie die Bild-Zeitung schreibt.

Venables wurde vom Schulschwänzer zum Mörder

Am 12. Februar 1993 schwänzten die Grundschüler Venables und sein Freund Robert Thompson die Schule. Zunächst klauten sie Süßigkeiten, Batterien, eine Puppe und andere Gegenstände aus einem Einkaufszentrum in Bootle, einer Kleinstadt in der Nähe von Liverpool.