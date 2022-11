Großbritannien : Nach 411 Tagen Infektion – Ärzte heilen Mann endlich vom Coronavirus

411 Tage ist ein Mann in Großbritannien durchgehend positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Erst dann konnte er für geheilt erklärt werden. In einer im Fachjournal «Clinical Infectious Diseases» veröffentlichten Studie beschreibt ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie sie die Infektion des 59-Jährigen nach 13 Monaten heilen konnten: Es gelang ihnen, indem sie den genetischen Code seines Virus analysierten und so das richtige Gegenmedikament finden konnten.