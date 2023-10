Kontrollverluste: Til Schweiger geht in Therapie

In einem Interview hat sich der Schauspieler und Regisseur erstmals selbst zu den Vorwürfen am Filmset von «Manta Manta» geäußert. Alkoholabhängig sei er nicht, auch für ihn erschreckende Vorfälle gibt er aber zu.

Schweiger hat sich nach Monaten erstmals ausführlich zu Vorwürfen rund um das Arbeitsklima beim Dreh des «Manta Manta»-Kinofilms geäußert. Christian Charisius/dpa

Schauspieler und Regisseur Til Schweiger hat nach den gegen ihn gerichteten Vorwürfen über Ausraster am Filmset und einen Alkoholausfall sein Schweigen gebrochen. «Ich habe viel nachgedacht. Ich habe viel gesprochen mit Freunden. Und ich habe eine Therapie begonnen», sagte der 59 Jahre alte Schweiger der Illustrierten Stern in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Auslöser war demnach für ihn ein Instagram-Video, das er im Frühjahr im Rausch gepostet hat. «Als ich mich da gesehen habe, in diesem Zustand des absoluten Kontrollverlustes: Das war unerträglich.» Da habe er gedacht: «‹Das bist du nicht, Til. Was bist du für ein Blödmann? Wie kann dir so was passieren?›»

«Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme.»

Mehrere Mitarbeiter des Films «Manta Manta – Zwoter Teil» hatten Schweiger in einem Spiegel-Artikel unter anderem vorgeworfen, betrunken am Filmset erschienen zu sein und einen Mitarbeiter geschlagen zu haben. Schweiger sagte dem Stern, dass er sich nicht regelmäßig betrunken habe. «Nein, ich habe mich genau einmal zugeschüttet, und das war nachts in meinem Hotel.» Er habe mit alten Weggefährten gefeiert und später einen Filmriss gehabt.

Am nächsten Morgen sei er noch angetrunken zur Arbeit aufgebrochen. Als der Herstellungsleiter ihn am Drehen hindern wollte, habe er ihm eine Ohrfeige gegeben. «Es war eine Katastrophe, für die ich mich heute noch schäme, und für die ich allein verantwortlich bin.» Er habe sich später bei dem Herstellungsleiter entschuldigt, und dieser habe ihm verziehen.

Schweiger sagte dem Stern, dass er aber kein Alkoholiker sei. «Wir arbeiten daran, dass ich nicht mehr die Kontrolle verliere. Das klappt seit einem halben Jahr super, trotzdem muss ich vorsichtig sein.»

