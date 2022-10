Zeugin erzählt : Nach Angriff auf der A13 – «Mein Mann war zu geschockt, um das Kennzeichen lesen zu können»

Verkehrsereignisse wie diese, kommen leider jeden Tag viele auf unseren Straßen vor, aber dieses Mal ist die Situation eskaliert. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, wurde ein Autofahrer von einem anderen Fahrer angegriffen , als beide auf der A13 unterwegs waren. Einige Minuten zuvor hatte der Angreifer sein Opfer zum Ausweichen gezwungen, weil er nicht schnell genug von der Überholspur rüber wechselte. «Der Verkehr stockte wegen eines Bauabschnitts und der Drängler hinter uns wollte nicht langsamer fahren, also hat mein Mann ihm im Rückspiegel Zeichen gegeben», berichtete die Ehefrau des angegriffenen Mannes, der in einem kleinen elektrischen Stadtauto unterwegs war.

Der Raser fuhr neben den Mann, blieb stehen und stieg aus. Er versuchte die Fahrertür des anderen Mannes zu öffnen und schlug schließlich gegen dessen Fenster, bis dieses zu Bruch ging. «Er schlug die Scheibe meines Mannes ein und versuchte, ins Innere zu gelangen. Er griff ihn an und zerriss seine Kleidung», so die Ehefrau weiter. Sie sagte, ihr Mann sei «zu geschockt gewesen, um sich das Kennzeichen» des Angreifers merken zu können, der daraufhin flüchtete.

Am Donnerstagmorgen startete die Polizei einen Zeugenaufruf. «Der Angreifer war in Begleitung eines Mädchens im Teenageralter, das ebenfalls aus dem Auto stieg und versuchte, ihren Vater aufzuhalten», hieß es weiter. In den Kommentaren unter unserem ersten Artikel wiesen viele Menschen darauf hin, dass andere Autofahrer nicht reagiert hatten. Wenn Sie die Szene beobachtet haben oder über Informationen verfügen, die der Polizei helfen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Réiserbann unter der Telefonnummer (+352) 244 61 1000 oder per E-Mail: police.reiserbann@police.etat.lu.