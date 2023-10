Nach Angriff auf Israel: Bruno Mars sagt Konzert in Tel Aviv ab

Bruno Mars trat am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal in Israel auf. Das Konzert am Samstag musste abgesagt werden.

Bruno Mars (38) konnte am gestrigen Samstag (7. Oktober) seinen geplanten Gig im HaYarkon-Park in Tel Aviv, Israel, nicht spielen. Das ausverkaufte Konzert ist kurzfristig abgesagt worden, nachdem die radikalislamische Terrororganisation Hamas einen überraschenden Großangriff auf Israel gestartet hat. Das hat der Veranstalter Live Nation Israel auf Instagram bekannt gegeben.

«Alle Käufer erhalten eine automatische Rückerstattung», hieß es in dem Beitrag. Weiter schrieb der Veranstalter: «Wir stehen in diesen schwierigen Momenten auf der Seite der Bewohner Israels, der IDF-Kämpfer und der Sicherheitskräfte.»

Bruno Mars hat sich bislang nicht zu der kurzfristigen Konzertabsage geäußert. Der Sänger trat am vergangenen Mittwoch zum ersten Mal in Israel auf. Im HaYarkon-Park, wo mehrere Konzerte mit dem US-amerikanischen Musiker geplant waren, spielte er vor 60.000 Menschen.

Schauspielerin Gal Gadot setzt Post ab

Gal Gadot (38), die sich in der Vergangenheit für Israel eingesetzt hat, postete auf Instagram den Screenshot einer Nachricht, in der es hieß, israelische Soldaten und Zivilisten seien von Militanten als Geiseln genommen worden. In der Bildunterschrift schrieb sie, dass «mindestens 250 Israelis ermordet und Dutzende von Frauen, Kindern und Älteren als Geiseln im Gazastreifen von der palästinensischen Militärgruppe Hamas festgehalten wurden.»



Sie fuhr fort: «Seit dem frühen Morgen wurden mehr als 3000 Raketen abgefeuert. Die Hamas hält Geiseln fest und kontrolliert Stützpunkte und Siedlungen in Israel. Es gab mehr als 1500 Verletzte und die schweren Kämpfe dauern noch an. Ich höre ihre Stimmen und sie hämmern an die Tür. Ich bin bei meinen zwei kleinen Kindern. Mein Herz schmerzt.»