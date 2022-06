Ausschreitungen am Jerusalemtag : Nach Ausschreitungen in Jerusalem ausschließlich Palästinenser festgenommen

Bei dem Umzug versammelten sich zahlreiche Menschen am Eingang zum muslimischen Viertel unter ihnen viele orthodoxe Juden und israelische Rechtsradikale. Sie riefen Parolen wie «Tod den Arabern».

Bei den Auseinandersetzungen am Jerusalemtag hat die israelische Polizei laut einem Zeitungsbericht ausschließlich Palästinenser festgenommen. Nach Prüfung der mehr als 60 Namen in Gerichtsakten stehe kein einziger Jude auf der Liste der Menschen, die am Sonntag festgenommen wurden, nachdem Juden mit rassistischen Parolen durch die Jerusalemer Altstadt gezogen waren, Palästinenser angegriffen und Geschäfte verwüstet hatten, berichtete die Zeitung «Haaretz» am Donnerstag. Es seien lediglich zwei Juden in einem anderen Fall in Gewahrsam gekommen.