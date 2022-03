Basketball in Luxemburg : Nach Ayuba-Drama muss Résidence in Alltag zurück

WALFERDINGEN – Der Schock bei Résidence sitzt tief: Nach dem tragischen Tod von Oladapo Ayuba tritt der Basketball-Erstligist am Wochenende in Esch an.

Walferdingens Max Schmit und seine Mitspieler wollen den Schock um Oladapo Ayuba auf dem Spielfeld verarbeiten. Editpress/Jeff Lahr

Spielen für das Verarbeiten! Basketball-Erstligist Résidence Walferdingen hat eine tragische Woche hinter sich. Am Dienstag brach der ehemalige Spieler Oladapo Ayuba im Training zusammen. Wenig später verstarb der 31-Jährige, der zu in Schweden spielte und übe die Feiertage zu Besuch im Großherzogtum war. Nach den tragischen Ereignissen muss Résidence am Samstag ab 20.30 Uhr bei Basket Esch antreten.

«Wir haben das Team beobachtet. Die Spieler scheinen in der Lage zu sein, gegen Esch anzutreten. Wir wollen ihm zu Ehren auflaufen», sagt Walferdingens Präsident Mike Thill. Am Mittwoch traf das Team auf Empfehlung eines Psychologen bereits wieder zusammen. «Es war wichtig für die Jungs, sich zu treffen und darüber zu sprechen», sagt er.

Ayuba spielte in der Saison 2015/16 für Walferdingen. Er wird am Samstag im Großherzogtum beerdigt, wo seine Schwiegereltern leben. Die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken ist große. Auch in Schweden, wo Ayuba lange spielte und einige Zeit lebte, sitzt der Schock tief.

Total League, 15. Spieltag:

Samstag

US Heffingen – Amicale Steinsel 20 Uhr

Basket Esch – Rés. Walferdingen 20.30 Uhr

AB Contern – Musel Pikes 20.30 Uhr

T71 Düdelingen – Racing Luxemburg 20.30 Uhr

Sonntag

Etzella Ettelbrück – Sparta Bartringen 17.15 Uhr



(Nicolas Martin/l'essentiel)