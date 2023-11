Nach Bayern-Sieg: Ex-Differdinger berichtet vom erfüllten Kindheitstraum

Innerhalb weniger Monate hast Du es vom Amateurfußball bis zu einem Spiel gegen eine der besten Mannschaften der Welt geschafft. Eine tolle Geschichte.

Vor nicht allzu langer Zeit sagte mir jemand, dass ich zu alt sei, um als Profi zu spielen. Als man mich fragte, ob ich noch daran glaube, sagte ich ja, weil ich immer daran geglaubt habe. Und ich will nicht aufhören. Ich will weiter an mir arbeiten, Erfahrungen sammeln und versuchen, so weit wie möglich nach oben zu kommen.