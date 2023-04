Nun wird er angezeigt: Nach Beleidigung wegen drohender Fehlgeburt – Real-Star schlägt Gegner

Nach den Gewalt-Vorwürfen rund um den 3:2-Sieg beim spanischen Fußball-Meister Real Madrid hat Villarreal-Profi Álex Baena Anzeige erstattet. Der Mittelfeldspieler habe sich entschieden, nach dem tätlichen Angriff Real-Star Federico Valverde bei der Polizei anzuzeigen, teilte Villarreal in der Nacht auf Montag mit.

Álex Baena soll Real-Star beleidigt haben

Valverdes Umfeld erklärte in einem Statement, aus dem die Zeitung «Marca» zitierte, Baena habe sich in zurückliegenden Partien mehrfach provozierend gegenüber Valverde geäußert. «Fede hat nie Probleme mit irgendjemandem. In diesem Fall ging es um etwas sehr Ernstes, das schon länger zurückliegt», zitierte das Blatt.