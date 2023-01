Ferien in Dubai: Nach Boris' Anzeige zeigt sich Cathy Hummels mit Noch-Ehefrau Lilly

1 / 7 Lilly Becker und Cathy Hummels zeigen sich als Einheit auf Instagram. Dahinter dürfte aber nicht nur ein freundschaftlicher Schnappschuss stecken, sondern auch ein strategischer Hintergedanke. Instagram/cathyhummels Boris Becker ist kürzlich aus dem Gefängnis entlassen worden. Kurz darauf zog Cathy Hummels über den einstigen Tennisstar öffentlich her. AFP «Er hat viele Menschen geprellt, betrogen und verarscht», sagte sie unter anderem in ihrem Podcast «Shitstorms». IMAGO/Sven Simon

Freudestrahlend hüpfen Lilly Becker und Cathy Hummels in einem Instagram-Video über den Strand, schicken Küsschen an ihre Followerinnen und Follower. Das Model und die Moderatorin trafen sich ganz zufällig in Dubai, wo sie aktuell unabhängig voneinander Ferien machen. Hinter den Bildern und Clips dürfte allerdings ein strategischer Hintergedanke stecken, insbesondere bei Hummels.

In ihrem Jahresrückblick «Shitstorms», den sie mit Comedian Matze Knop (48) machte, kritisierte die Ex-Frau von Fußballer Mats Hummels nämlich, dass Becker nach nur siebeneinhalb Monaten aus dem Gefängnis entlassen wurde und die angebliche Bevorzugung wegen seines VIP-Status erhielt. «Es ist ein Verbrechen, was er gemacht hat. Der hat Menschen (...) ruiniert», so Hummels. Der einstige Tennisstar reagierte auf Cathys Aussagen mit einer Strafanzeige wegen übler Nachrede in der Öffentlichkeit.

«Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023»

Jetzt kontert Hummels erneut, und zwar an der Seite von Beckers Noch-Ehefrau Lilly. Über die «Bild»-Zeitung lässt sie ausrichten: «Ich wünsche Boris Becker ein schönes Jahr 2023. Ich bin mit meiner Familie gerade in Dubai, zu Silvester haben wir Lilly und Thorsten getroffen. Sie lässt ihn ebenfalls schön grüßen.» Dazu zeigen sich die beiden Frauen Arm in Arm auf Instagram, fügen Hashtags wie #friends oder #löwenmamas unter ihre Bilder.

Seit Jahren sind Lilly Becker und Cathy Hummels befreundet. Die gebürtige Niederländerin ist regelmäßig an den Events der Influencerin zu Gast. Nun halten sie erneut zusammen, steht auch Lilly im Januar wegen Becker vor Gericht. Die 46-Jährige und der Tennisstar, der aktuell auf der Insel Sao Tomé vor Westafrika Ferien macht, sind trotz der Trennung im Jahr 2018 immer noch nicht geschieden. Der Grund: ungeklärte Unterhaltszahlungen. Das Verhältnis des einstigen Paares sei schwierig, wie Boris im Sat.1-Interview zugab.

Oliver Pocher hält zu Cathy Hummels

Neben herzlichen Kommentaren wie «so süß ihr zwei» und «da haben sich zwei gefunden» finden sich unter den Posts von Cathy auch diverse negative. Ein User meint: «Die beiden Damen haben wohl vergessen, wem sie ihren Ruhm zu verdanken haben. Man sollte auch mal dankbar sein und nicht immer durch oft zweifelhafte Aussagen stets um Aufmerksamkeit heischen.» Ein weiterer nimmt direkt Bezug auf die Strafanzeige, die nun gegen Hummels läuft: «Sie reden schlecht über Boris Becker – ich hoffe, Sie werden in München verurteilt, wenn die Strafanzeige gegen Sie gestellt wird.»