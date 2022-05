Rheinland-Pfalz : Nach Brandstiftung im Trierer Landgericht keine Hinweise auf Täter

TRIER – Am Montag war im Keller des Landgerichts Trier ein Feuer ausgebrochen. Nach einem Zeugenaufruf tappen die Ermittler weiter im Dunkeln.

Nach der Brandstiftung am Landgericht Trier vom Montag sucht die Polizei weiter nach dem Täter. «Wir haben aus der Öffentlichkeit leider keine Zeugenhinweise zum Täter bekommen», sagte der Sprecher der Polizei am Donnerstag in Trier. Unklar sei weiterhin, ob es sich um einen oder mehrere Täter handele. Die 20 Personen, die nach dem Schwelbrand im Keller des Landgerichts mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser kamen, seien noch am Montag wieder entlassen worden.