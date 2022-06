Überhöhtes Tempo: Nach Bugatti-Crash – Superstar Ronaldo will für alle Schäden aufkommen

Was für ein Bild: Ein zwei Millionen Euro teurer Sportwagen, schwer beschädigt, steht in einer Hecke, daneben Trümmer. Dieses Foto geht um die Welt. Und der Hammer: Das Auto gehört Superstar Cristiano Ronaldo. Der Portugiese saß selber aber nicht am Steuer, es war wohl einer seiner beiden Bodyguards, der den Unfall auf der spanischen Ferieninsel Mallorca verursachte. Und obwohl der 37-Jährige mit der ganzen Aktion nichts zu tun hatte, will er nun für die anfallenden Kosten aufkommen.