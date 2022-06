Luxemburg : Nach dem A7-Drama – Diese Regeln gilt es unbedingt zu beachten

LUXEMBURG – Nach dem tödlichen Unfall am Donnerstag, bei dem eine junge Frau auf der A7 von einem Lkw erfasst wurde, erinnert die «Sécurité Routière» an einige Richtlinien, die man bei einer Autobahnpanne beachten sollte.

Am Donnerstagabend starb eine 27-jährige Frau auf der Autobahn. Sie wurde von einem Lastwagen erfasst, nachdem sie auf dem Standstreifen angehalten und aus ihrem Auto ausgestiegen war. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch nicht geklärt. Jedoch zeigt der Fall auf traurige Weise, wie gefährlich es für Fußgänger auf einer Autobahn ist.

«Die Lebenserwartung eines Fußgängers auf der Autobahn beträgt zehn Minuten», betont Paul Hammelmann, Vorsitzender der «Sécurité Routière» und macht auf einige Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam, die man im Falle einer Autobahnpanne beachten sollte. So solle man grundsätzlich vermeiden auf der Autobahn stehen zu bleiben: «Es ist besser, eine Ausfahrt zu nehmen oder auf einen Parkplatz zu fahren».

Wenn es einem nicht möglich sei, bis zur nächsten Ausfahrt oder zu einem Parkplatz zu gelangen, solle man sich so schnell wie möglich auf den Seitenstreifen begeben. «Nehmen sie ihre Warnweste und steigen sie aus. Dann stellen sie sich mit allen Personen, die sich im Auto befinden, hinter die Leitplanke», bekräftigt Paul Hammelmann. «Bleiben sie nicht im Auto, sondern bringen sie sich so schnell wie möglich in Sicherheit.»