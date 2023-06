Luxemburg: Nach dem Angriff auf eine Schülerin entgleist die Online-Debatte

MAMER – Das Lycée Josy Barthel in Mamer, in dem eine Schülerin eine andere Teenagerin angegriffen hat, reagiert auf die Kommentare, die die sozialen Netzwerke fluten.

Video-Screenshot

«Eine Klarstellung.» Die Schulleitung des Lycée Josy Barthel de Mamer (LJBM) ging am Dienstagabend auf Facebook aus der Deckung. Fünfzehn Tage nach dem Angriff einer Schülerin des LJBM auf eine 14-Jährige, die das Lycée Aline Mayrisch besucht, reagiert das Lycée in Mamer auf die Kommentare, die in den sozialen Netzwerken hochkochen.

«Ich bin für die öffentliche Debatte, aber wenn man falsche Informationen verbreitet, bin ich nicht mehr damit einverstanden», sagte der Direktor des LJBM, Claude Christnach, zu L'essentiel. Während die Polizei noch ermittelt, hat die Schule in ihrem Posting über die Hintergründe der Täterin gesprochen. «Man konnte schnell Urteile lesen (...). Wie so oft zeigen diese Bilder nicht die ganze Wahrheit», so das LJBM. «Aber nirgendwo steht, dass das Mädchen (...) disziplinarisch nie wirklich aufgefallen ist. Sie wurde monatelang von anderen Jugendlichen (...) schikaniert», schreibt die Schule und gibt an, entschlossen reagiert zu haben. «Wir haben einen Disziplinarausschuss einberufen. Wir haben geeignete Maßnahmen ergriffen, damit so etwas nicht mehr vorkommt».

Verärgerung über Stellungnahme der Schule

Die Mutter des Opfers zeigte sich verärgert über das Statement und forderte dessen Entfernung. «Ich war überrascht, dass die Schule Empathie für das Mädchen zeigt, das meine Tochter schikaniert hat. Meine Tochter ist traumatisiert, meine beiden anderen Töchter ebenfalls». Die Mutter beschuldigt die Schule, anzudeuten, dass ihre Tochter Angreiferin zuvor etwas angetan habe. «Das ist nicht wahr», sagt sie. «Selbst wenn sie belästigt wurde, rechtfertigt es das nicht».