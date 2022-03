Tanken wird günstiger : Nach dem Benzin- fällt der Dieselpreis

LUXEMBURG - Pünktlich zum Start ins erste Winterwochenende wird das Tanken günstiger. Am Freitag sinkt der Benzinpreis.

Nach dem Benzinpreis am Donnerstag wird am Freitag auch Diesel günstiger: Der Liter kostet ab Mitternacht an allen Tankstellen des Landes 1,8 Cent weniger. Damit werden für einen Liter Diesel 1,257 Euro fällig.