Vollgelaufene Keller : Nach dem Hochwasser wird aufgeräumt

LUXEMBURG - Nach dem Dauerregen an Pfingsten standen mehrere Straßen, Garagen und Keller in Luxemburg unter Wasser. Nun entspannt sich die Lage langsam.

Nachdem am Sonntag viele Gemeinden im Land mit Überschwemmungen zu kämpfen haben, scheint die Lage sich langsam zu entspannen. Bis Dienstag war die Feuerwehr 38 Mal unterwegs, um die mit Wasser vollgelaufenen Keller abzupumpen und die umgefallenen Bäume zu räumen. «Heute morgen hat sich die Lage entspannt», heißt es bei der 112 auf Anfrage. Lediglich für einen Einsatz in überschwemmten Gebieten sei die Feuerwehr am Dienstagvormittag ausgerückt.

Vor allem in Itzig war die Situation am Pfingsmontag kritisch: Sämtliche Abwasserkanäle waren im Ortsteil von Hesperingen überflutet. Die Feuerwehr löste Großalarm aus.

Eine Bewohnerin, die ihren Namen nicht nennen wollte, stand unter Schock. Seit 1989 wohnt sie im Ortsteil, doch die Überschwemmung in so einem Außmaße habe sie noch nicht gesehen, sagte die Frau gegenüber unserer Korrespondentin, die vor Ort war. Die Heizung und die Möbel wurden bei ihr durch die Fluten in Mitleidenschaft gezogen. Isabelle Wirion, eine andere Bewohnerin aus Itzig, muss ebenfalls mit einem hohen Materialschaden rechnen: Zwei Autos standen bei ihr in der Garage, als sie von Wasser überflutet wurde. Die Versicherung dürfte nach Aussagen der Frau die Kosten nicht übernehmen.

Regen hält an, die Pegelstände sinken

Das Regenwetter werde zwar weiter anhalten, heißt es beim Wetterdienst am Findel. Allerdings werde es in den nächsten zehn Tagen nicht mehr so stark regnen, wie an Pfingsten, sagt Meteorologe Jacques Zimmer. Vom Sontag bis zum Montagmorgen um acht Uhr seien 85,2 Liter pro Quadratmeter Niederschlag gefallen. Jedoch seien diese Werte im Vergleich zu den vorigen Jahren nichts Außergewöhnliches.

Die Pegelstände an Mosel, Sauer und Alzette sind im Laufe des Pfingstmontags rasch nach oben gestiegen. In Stadtbredimus erreichte der Pegel am Montag den höchsten Stand innerhalb der letzten sechs Tage überhaupt und lag bei 4,25 Meter. An Alzette und Sauer würden die Pegelstände nach einem Anstieg am Montag wieder fallen, sagt Claude Ripp, Leiter der Abteilung für Hydrometrie bei der Luxemburger Wasserverwaltung. Die Schifffahrt an der Mosel ist weiterhin in Betrieb, wie der Service de la Navigation auf Anfrage mitteilte.

Situation in der Großregion

In der Region Trier hält das Hochwasser an der Mosel noch mindestens bis zu diesem Mittwoch an. Der Pegelstand der Mosel in Trier sei gesunken, werde aber wieder steigen, sagte Michael Schuhmacher vom Hochwassermeldezentrum Mosel am Dienstag in Trier. Die Ursache sei Regen in Frankreich. Der Meldedienst geht außerdem von Hochwasser entlang der Glan - einem Nebenfluss der Nahe - noch mindestens bis zu diesem Mittwoch aus. Allerdings rechnen die Experten dort mit einem kontinuierlich sinkenden Wasserstand.

Unwetterartiger Regen hatte in Rheinland-Pfalz an Pfingsten für Überschwemmungen und entwurzelte Bäume gesorgt. Campingplätze an Mosel und Sauer mussten evakuiert werden, wie der SWR am Montag mitteilte. Bei Cochem rutsche sogar aufgeweichtes Erdreich auf die Landesstraße; sie musste gesperrt werden.

Auch im Saarland hat sich die Hochwasserlage dem Radiosender SR zufolge wieder entspannt. Die Wasserpegel an der Saar sinken wieder.

In der französischen Großregion gehen die Pegelstände an Mosel und Meuse ebenfalls zurück.