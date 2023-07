USA: Nach dem Rauch bricht jetzt die nächste Plage über New York herein

Heerscharen von Blattläusen plagen die New Yorkerinnen und New Yorker. Twitter

Tagelang war nicht klar, welche Insekten sich da so plötzlich ausgebreitet hatten und was man machen könnte, um sie wieder wegzubekommen. Martin DuPain aus dem New Yorker Stadtteil Queens sagte, er habe erst gedacht, es sei Asche von den Bränden, die vom Wind herumgewirbelt wurde. Aber als er nach einem kurzen Spaziergang nach Hause kam, fand er Insekten in seiner Kleidung, in seinen Haaren und sogar in seiner Nase. Als er nieste, flogen sie heraus. Schnell sprang er unter die Dusche. Viele New Yorker gingen in den vergangenen Tagen nur noch mit Gesichtsmaske aus dem Haus.

Der Insektenforscher David Lohman von der City University in New York sagte der Nachrichtenagentur AP, es handle sich um eine Form der Blattlaus mit Flügeln. Diese kommen auch sonst in New York City vor, aber eher erst nach dem Sommer und nicht in solcher Masse. Möglicherweise hätten die warmen Temperaturen im Winter dazu beigetragen, dass sich die biologische Uhr der Blattläuse verschoben habe, sagte er.

Die Blattläuse stellen keine Gefahr dar

Natalie Hernandez, eine ausgewiesene Expertin für Blattläuse, sagte, wenn eine Kolonie zu groß werde, würden geflügelte Varianten entstehen, damit sie sich verteilen. Die Waldbrände in Kanada und die extrem hohen Temperaturen könnten nach ihrer Meinung Faktoren sein, die die Blattläuse beeinflussen. Das hielt auch ein weiterer Experte, Andy Jensen, für plausibel. Der Rauch könnte dazu beitragen, dass sie sich anders als sonst im Sommer weiter vermehren, sagte er.

Die Behörde für öffentliche Gesundheit von New York betonte aber am Freitag, dass sich die Bewohner der Stadt keine Sorgen machen müssten. Die Insekten seien zwar störend, aber stellten keine Gefahr dar. Die Experten rechneten auch damit, dass die Plage bald ein Ende haben würde.

Bis dahin müssen die Bewohner New Yorks noch damit leben. Jeremy Cohen sagte, beim Radfahren habe es sich beinahe so angefühlt wie Hagel. Mit einer Hand am Lenker, mit der anderen über Mund und Nase steuerte er sein Rad durch Brooklyn. Bei allem Ärger sah er in den Insekten aber auch etwas Positives: Es sei ein Signal, dass in New York offenbar nicht so viele Pestizide zum Einsatz kommen. «New York ist organisch», sagte er.