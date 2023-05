Argentinische Altstars: «Nach dem WM-Sieg gegen Frankreich sind Messis Paris-Probleme nur logisch»

1 / 6 Lionel Messi genießt die Zeit in Saudi-Arabien. Twitter Saudi-Arabiens Tourismus-Minister Ahmed al Khateeb twittert fleißig Bilder des Superstars. wiTwitter Sie zeigen Messi und seine Familie bei … Twitter

Die prächtige Urlaubslaune auf den Bildern mit der Familie in Saudi-Arabien dürfte Lionel Messi nach seiner Rückkehr nach Paris auf einen Schlag vergangen sein. Die ohnehin eher kühle Beziehung zu Paris Saint-Germain droht nach einem Kurztrip ins Königreich nach zwei Jahren im Zoff zu enden. So suspendierte PSG den Superstar, sein im Juni auslaufender Vertrag wird zudem nicht verlängert. Der Endpunkt eines teuren Missverständnisses.

«L’Equipe» bildet am Mittwoch auf der Titelseite den katarischen PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi und Messi ab, im Hintergrund PSG-Fans. «Der Riss», titelt die Zeitung. Am Mittwochabend beleidigen dann Hunderte PSG-Fans den Argentinier vor der Geschäftsstelle der Pariser als: «H***sohn» und fordern den Rauswurf. Die Disziplinarstrafe gegen Messi ist für sie der Endpunkt eines teuren Missverständnisses. Auch Neymar und Marco Veratti sollen den Verein verlassen.

«Die Sanktion ist zu streng»

In Argentinien, der Heimat des 35-jährigen Superstars, klingt es derweil anders. «Sanktion und die Verschwörung eines angekündigten Endes», schreibt das Sportblatt «Olé». Und weiter: «Die Sanktion ist zu streng, weil wir über den besten Spieler der Welt sprechen, mit vorbildlichem Verhalten während seiner Karriere. Ob in der Nationalmannschaft, in Barcelona oder jetzt bei PSG.»

«La Naci ó n», ebenfalls ein Medium aus dem Weltmeister-Land schreibt: «PSG zeigt gegenüber Messi nicht die gleiche Haltung und die Flexibilität wie gegenüber Neymar und seinen Reisen nach Brasilien zu Karneval oder Familiengeburtstagen.» Die Zeitung fragt sich: «Hätte PSG auch so reagiert, wenn Messi und PSG die Champions League gewonnen hätten?» In Rosario lebt ebenso der Traum von einer Rückkehr von Lionel Messi. So präsentieren die Fans der Newell's Old Boys, dem Jugendklub von Messi, ein Riesen-Banner.

Für Lionel Messi sei Situation schwierig

Auch Christian Giménez und Rodolfo Cardoso nehmen ihren Landsmann gegenüber dem Medium 20 Minuten in Schutz. Giménez, der einst beim FC Basel die Liga kurz und klein schoss, sagt: «Die Situation ist schwierig für ihn. Ich denke, er fühlt sich in Paris nicht wohl. Die Resultate sind auch nicht die besten.»

Am Ende sei er aber nicht allein schuld daran. Fussball sei kein Einzelsport. «Paris ist am Ende.» In Argentinien werde er aus diesem Grund auch nicht kritisiert – vor allem nach dem Triumph in Katar nicht. Giménez: «Vor drei, vier Jahren wäre es vielleicht anders gewesen.» Der 48-Jährige glaubt, dass eine Rückkehr nach Barcelona für ihn und seine Familie die beste Lösung sei.

«Das Niveau von PSG ist nicht so gut»

HSV-Legende Cardoso sagt zu 20 Minuten: «Es ist klar, dass er nach dem WM-Finale keine einfache Zeit in Frankreich hatte. Gegen die Franzosen gewannen die Argentinier den Final, Probleme waren aus diesem Grund logisch.» Die Fans hätten doch nur darauf gewartet, dass so etwas passiere, so der Argentinier, der acht Einsätze für Argentiniens Nationalteam bestritt: «Die französische Presse macht ihn auch fertig – egal, wie er spielt. Für sie ist er immer der schlechteste Mann auf dem Platz.»