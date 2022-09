Nach den Ausschreitungen in Nizza tritt ein erster Fan vor Gericht

Wie die Staatsanwaltschaft in Nizza mitteilte muss sich am Donnerstag ein erster Fan nach den Vorfällen im Stade de Nice vor Gericht präsentieren.

Am vergangenen Donnerstag (8.09.2022) kam es vor dem Conference League Auftaktspiel zwischen dem OGC Nizza und dem 1.FC Köln zu heftigen Randalen. Die Ausschreitungen forderten insgesamt 32 Verletzte, davon einen Schwerverletzten. Eben dieser Mann, der von der Tribüne stürzte und zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr schwebte muss sich am heutigen Donnerstag vor dem Gericht der südfranzösischen Stadt verantworten. Ihm werde Gewalt, die Verwendung von Pyrotechnik und das Werfen gefährlicher Gegenstände vorgeworfen.