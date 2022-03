10 Jahre L'essentiel : Nach den Umarmungen kommen die Küsschen

BARTRINGEN – Die Besucher der «Belle Étoile »in Bartringen, waren heute die Akteure der zweiten Aktion von «L'Essentiel»: die größte Kusskette Luxemburgs.

Am 10. Oktober dieses Jahres feiert «L’essentiel» seinen zehnten Geburtstag und die Festivitäten sind im vollen Gange. Begonnen wurde am 20 Juni mit der Aktion «Free Hugs». Die Botschafter von «L’essentiel» haben am Luxemburger Bahnhof, am Kirchberg, am Place d'Armes und bei der Universität von Belval, sich mit Umarmungen bei den Einwohnern und Pendlern bedankt. Die waren von dem Moment intensiver Freundschaft ziemlich begeistert.