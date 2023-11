Nach den Wahlen: Was treiben Luxemburgs Ex-Abgeordnete?

«Ich war eine der wenigen Abgeordneten, die zehn Jahre parallel gearbeitet haben. Es wird sich also nicht viel ändern», versichert Tess Burton (LSAP). Die Sozialistin ist bei den Parlamentswahlen am 8. Oktober im Osten auf Platz drei gelandet und wird sich künftig auf ihren Beruf als Unternehmerin konzentrieren. Dabei sei sie jedoch «immer noch Gemeinderätin in Grevenmacher».