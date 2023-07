Luxemburg: Nach der Bruthitze kommen Gewitter und Abkühlung

Am Dienstagabend ändert sich das Wetter.

Der Dienstag wird in Luxemburg wohl eher ungemütlich und das gleich in zweierlei Hinsicht: Zunächst darf man bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke schwitzen, später kommen Gewitter auf das Land zu.

In der morgendlichen Meteolux-Vorhersage warnt der Wetterdienst vor Hitzegefahr. Zwischen 10 und 20 Uhr gilt für den Süden des Landes die Gefahrenstufe Orange. «Höchsttemperaturen zwischen 32 und 35 Grad werden erwartet. Im Moseltal und in urbanen Zonen können die Temperaturen die 35 Grad Celsius leicht überschreiten», heißt es. Für den Norden des Landes gehen die Experten von 30 bis 33 Grad aus, es gilt die gelbe Warnstufe – «potenzielle Gefahr».

Abkühlung kommt

Abends überquert eine Kaltfront die Großregion, laut Meteolux wird das Wetter unbeständig mit Regenschauern und Gewittern, «hauptsächlich in der Südhälfte von Luxemburg». Auch in der Nacht soll es regnen. Während des Gewitters können Windböen mit bis zu 65 Stundenkilometer auftreten und Niederschlagsmengen von 10 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit runterkommen.