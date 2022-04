Luxemburg: Nach der Pandemie bremst nun der Krieg das Handwerk aus

Im vergangenen Jahr haben sich nach den großen pandemiebedingten Einschnitten in 2020 in der Handwerksbranche bereits erste Zeichen der Erholung bemerkbar gemacht. Die Unternehmensgründungen waren 2021 (708 Gründungen) dynamischer als im Vorjahr (432 in 2020), wie Tom Wirion, Generaldirektor der Handwerkskammer, am Dienstagmorgen bei der Vorstellung der Zahlen für das Handwerk 2021 mitteilte. Auch wenn 58 der 276 im vergangenen Jahr abgemeldeten Unternehmen Konkurs anmeldeten. Der Sektor zählt nun 102.551 Arbeitsplätze (+4,4 Prozent in einem Jahr) und 8463 Unternehmen (+5,4 Prozent).