Firmen, Fahrzeuge und Finanzen: Nach der Trennung geht es bei Bibi und Julian um mehrere Millionen Euro

Pro Post verdient Bibi ca. 16.000 Euro

Zusätzlich zu einem Song-Release von «How it is (wap bap…)», der sich auf Platz neun der deutschen Charts platzieren konnte, und mehreren Film- und Synchronsprecherrollen hat die Influencerin vor Jahren noch die erfolgreiche Duschgelmarke «bilou» lanciert, die allein 2016 laut « Bild », die sich aufs deutsche Handelsregister bezieht, mehr als 12,6 Millionen Euro Umsatz machte. Bibis aktuell geschätztes Gesamtvermögen: angeblich fünf Millionen Euro. Allein 2022 soll Bibi ein Einkommen von 1,5 Millionen Euro generieren.

Die Classens besitzen Immobilien und Luxusautos

Ob Julian bei einer Scheidung Anspruch auf das Geld hat? Unklar. Allerdings gründete das Paar in seiner gemeinsamen Zeit die erfolgreiche Firma Julian Classen & Bianca Heinicke GbR, die sich um die Werbeangebote der beiden kümmert. Seit 2014 wird das Unternehmen von der Kölner Agentur Check One Two Perfect GmbH vermarktet. Monatlich kommen so noch etwa rund 35.000 Euro zum Vermögen von «Bibis Beauty Palace» hinzu.

Und das verdiente Geld will auch wieder in Umlauf gebracht oder vermehrt werden. So kaufte sich das Kölner Ex-Paar im Mai 2020 ein Haus in Deutschland. 2021 kam ihre 500 Quadratmeter große Ferien-Villa in Spanien hinzu, gefolgt von einer erst kürzlich erstandenen Eigentumswohnung, um sich «immobilientechnisch breiter aufzustellen». In den Garagen dieser Anwesen stehen dann auch standesgemäße Luxus-Fahrzeuge. Letztes Jahr gönnten sich die beiden einen Mercedes AMG GT 63S mit vier Türen. Zuletzt durfte sich ein über fünf Meter langer Mercedes SUV GLS 400 dazu parken.