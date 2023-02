SMS-Enthüllung: Nach Drama um Peltz-Beckham-Hochzeit – Planerinnen wehren sich gegen die Klage

Im Frühling 2022 gaben sich Brooklyn (23) und Nicola (28) Peltz Beckham während einer dreitägigen Hochzeitsfeier das Jawort in Florida. Bei der Planung des Luxus-Festes scheint es jedoch einige Unstimmigkeiten gegeben zu haben. Dies zeigt eine Klage von Nelson Peltz (80), die der Brautvater letzte Woche einreichte. Namentlich werden die Planerinnen Nicole Braghin und ihre Partnerin Arianna Grijalba verklagt, die sich laut Peltz weigerten, ihm seine im Vorfeld getätigte Anzahlung von umgerechnet 144.000 Euro zurückzuerstatten. Nun äußern sich die beiden Frauen zu den Anschuldigungen.

«Wenn es die Mission von Herrn Peltz war, unseren Ruf zu schädigen, unser Geschäft zu beeinträchtigen und unsere Familien zu verletzen – dann ist die Mission erfüllt», sagt Nicole Braghin zur «Mail On Sunday». Seit 17 Jahren führe sie mit ihrer Geschäftspartnerin Arianna Grijalba das Unternehmen Plan Design Events – und zwar erfolgreich, wie sie betont. «Wir lieben, was wir tun, und wir sind gut darin. Noch nie hat sich jemand von unseren Kunden gemobbt oder nicht respektiert gefühlt», so Braghin.