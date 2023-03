Ukraine-Krieg: Nach Drohnen-Crash – jetzt beginnt der Wettlauf nach dem Wrack

Über dem Schwarzen Meer hefteten sich zwei russische Kampfjets an die Fersen der US-Drohne.

Vorerst liegt die MQ-9-Drohne nun jedenfalls auf dem Grund des Schwarzen Meeres. Die US-Behörden haben sich bisher sehr bedeckt gehalten, was eine mögliche Bergung des unbemannten Flugzeugs, das pro Stück rund 32 Millionen Dollar kostet, angeht. So hieß es von John Kirby, dass die Russen die Drohne nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht geborgen haben. «Was unsere Bergungsbemühungen angeht, habe ich momentan keine aktuellen Informationen», so der Kommunikationsdirektor des Sicherheitsrates.