Nach Drohung: Hamburger Flughafen hat Betrieb wieder aufgenommen

Am Morgen soll bei der Bundespolizei eine Mail mit der Anschlagsdrohung gegen die Maschine Teheran-Hamburg eingegangen sein.

Der wegen einer Anschlagsdrohung auf eine iranische Maschine eingestellte Flugbetrieb am Airport Hamburg ist wieder angelaufen. «Der Flugbetrieb ist wieder aufgenommen. Es kann weiterhin zu Flugverzögerungen kommen», heißt es am Montag auf der Homepage des Flughafens.

Wegen einer Anschlagsdrohung auf ein Flugzeug aus Teheran ist der Flugbetrieb am Hamburger Flughafen komplett eingestellt worden. Ab 12.40 Uhr gab es weder Starts noch Landungen, so eine Airport-Sprecherin am Montag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.