Nach Drohungen: Pariser Polizei schießt in Metro-Station auf Frau

Die Polizei in der französischen Hauptstadt Paris hat am Dienstag auf eine Frau geschossen, die in einem Zug Bedrohungen geäußert haben soll. Zu ihrem Zustand lagen zunächst keine Informationen vor, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei eröffnet worden, nachdem die Frau nicht auf Warnungen reagiert habe.