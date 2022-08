Seniorenheim in Diekirch : Nach Einbruch – Police Grand-Ducale sucht diesen Mann

Vergangenen November war ein Mann ins Seniorenheim in der Rue de l'Hôpital in Diekirch eingebrochen und hat laut Polizei «diverse Gegenstände» gestohlen. Die Police Grand-Ducale sucht nun per Fahndungsfoto nach einem Verdächtigen, das sie am Montagmittag veröffentlicht hat.