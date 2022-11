Rheinland-Pfalz : Nach einer Serie von Gewaltverbrechen – 31-Jähriger steht nun vor Gericht

Seit dem gestrigen Dienstag sitzt ein 31-Jähriger vor der Ersten Großen Kammer des Trierer Landgerichts. Der Angeklagte stammt aus Syrien und soll in seinem moslemischen Heimatland nie Alkohol konsumiert haben, wie der Trierische Volksfreund (Bezahlschranke) berichtet. Dies soll sich geändert haben, als der Mann 2015 nach Deutschland kam, um dem Krieg in seiner Heimat zu entgehen. Obwohl er in Deutschland einen vorbildlichen Start samt Sprachkurs und beruflicher Tätigkeit hingelegt hat, geriet er in die Abwärtsspirale der Alkoholsucht, die sein gesamtes Wesen verändert haben soll.