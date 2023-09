Nach Entlassung: Weltmeisterinnen-Trainer Vilda bricht sein Schweigen

Im Zuge des Kuss-Eklats um den spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales wurde am Dienstag der Weltmeisterinnen-Trainer Jorge Vilda entlassen. Die Entlassung sei «eine der ersten Umstrukturierungsmaßnahmen» infolge des Skandals, teilte der Verband am Dienstag mit. Der 42-Jährige zählte zu den engen Vertrauten Rubiales’. Zu seiner Nachfolgerin wurde Montse Tomé (41) berufen. Besonders brisant: Der Vertrag von Vilda wurde wohl erst vor kurzem verlängert.

Nun hat Vilda im Magazin El Laguero erstmals über seine Entlassung gesprochen. Über seine Gefühlslage meint er: «Es geht mir halt so gut, wie es gehen kann, nachdem man die WM gewinnt, den Vertrag verlängert kriegt und dann entlassen wird.» Für ihn ist die Trennung nicht verständlich. «Nachdem ich alles gegeben habe, habe ich ein reines Gewissen. Ich finde, ich habe die Entlassung nicht verdient», so der 42-Jährige. Vilda rechnete fest mit einer Weiterbeschäftigung. Seine Motivation seien die Olympischen Spiele im kommenden Jahr gewesen.

«Würde niemals für etwas Sexistisches applaudieren»

Seiner Meinung nach wurde er verleumdet: «Ich kämpfe seit 17 Jahren für den Frauenfußball, für die Werte des Respekts, der Gleichheit, der Teamarbeit.» Auch zu seinem Applaus nach der Kampf-Rede von Rubiales äußerte sich der Coach. Er dachte, er würde einen Rücktritt erleben. «Wenn 150 Leute applaudieren, ist es schwer, der Einzige zu sein, der nicht applaudiert.» Er würde niemals für etwas Sexistisches applaudieren. «Ich werde niemals für etwas applaudieren, das gegen den Kampf für Gleichberechtigung gerichtet ist», so Vilda weiter.

Auch über den Kuss von Rubiales an Spielerin Hermoso sprach Vilda nach seiner Entlassung erstmals. «Als ich die Bilder gesehen habe, war ich überrascht. Es war ein unangemessener Akt.» Mit Rubiales habe er seit der Versammlung nicht mehr geredet. Vorerst möchte Vilda sich nun ausruhen. Allerdings sei er offen für Angebote. «Wenn ich morgen meine Schuhe anziehen und trainieren könnte, würde ich mich freuen», so der Coach. Es sei schließlich der Beruf, den er lieben würde und beherrsche.

Übrigens: Rubiales hält weiter an seinem Posten fest. Er werde nicht «wegen eines kleinen einvernehmlichen Kusses» zurücktreten, erklärte er kürzlich. Zudem prangerte er die heftigen Reaktionen als «falschen Feminismus» an. Ende September spielt Spanien in der Nations League. Obwohl sich viele Spielerinnen im Streik befinden, findet die Partie nach aktuellem Stand statt.