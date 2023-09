Nach Erdbeben in Marokko: Luxemburger Urlauber «haben alle ihren Aufenthalt fortgesetzt»

Tage nach dem verehrenden Erdbeben in Marokko, bei dem mindestens 2900 Menschen ums Leben gekommen sind, geht der Wettlauf gegen die Zeit weiter. Die Suche und Versorgung Überlebender gestaltet sich zunehmend schwierig. International wächst die Solidarität mit dem nordafrikanischen Land. So auch in Luxemburg, wo sich viele der finanziellen Unterstützung angeschlossen haben.