Stärke 7,7: Nach Erdbeben nahe Fidschi-Inseln wird Tsunami-Warnung aufgehoben

In der Nähe der Inselgruppe Neukaledonien im Pazifischen Ozean hat es ein heftiges Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke am Freitag auf 7,7. Das Frühwarnsystem in den USA gab eine Tsunami-Warnung aus – unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi. Zunächst war die Rede von einem Tsunami mit meterhohen Wellen, doch mittlerweile scheint ein glimpflicher Verlauf wahrscheinlicher: Das Pazifische Tsunami-Warnzentrum teilte mit Blick auf Vanuatu mit, das Beben könne zu Wellen etwa einen Meter über dem Gezeitenspiegel führen – zuvor waren Wellen bis zu drei Meter prognostiziert.