Toter und viele Verletzte: Nach Explosion nahe Moskau rufen Behörden Katastrophenfall aus

Bei einer Explosion in einer Fabrik in der Nähe von Moskau sind ein Mensch getötet und 60 weitere verletzt worden. Mindestens acht Menschen wurden vermisst. Zu der Detonation sei es in einem Lager für Feuerwerkskörper auf dem Gelände des Unternehmens Sagorsk gekommen, das optische Geräte für die Sicherheitskräfte herstelle und das Lager vermietet habe, sagte der Gouverneur der Region Moskau Andrej Worobjow, am Mittwoch. Später korrigierte er sich und sagte, in dem Werk werde schon seit langem größtenteils Pyrotechnik produziert. Das Werk fertigt laut seiner Webseite allerdings sehr wohl optische und medizinische Geräte.