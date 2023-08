Nach Fan-Protest: Vergewaltigungsvorwürfe – ManUnited entlässt Mason Greenwood

Am 30. Januar 2022 hatte Greenwoods damalige Freundin auf Instagram ein Video veröffentlicht. Dieses zeigte die Frau mit einer blutenden Wunde im Gesicht. Ebenfalls machte sie eine Tonaufnahme publik, auf der mutmasslich zu hören ist, wie der Fußballer seiner Freundin droht und sie zum Sex zwingen will. Drei Tage später wurde Greenwood vorübergehend verhaftet.

Auch Club glaubt an Unschuld

Trotz der eingestellten Verfahrens hatte sein Club im anschließend selbst eine Untersuchung eingeleitet. «Dies erforderte von uns, mit Sensibilität und Sorgfalt vorzugehen, um Beweise zu beschaffen, die nicht öffentlich zugänglich sind, auch von Personen mit direkter Kenntnis des Falles», schreibt Manchester United in einer Mitteilung. «Auf der Grundlage der uns vorliegenden Beweise sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das online veröffentlichte Material kein vollständiges Bild lieferte und dass Mason nicht die Straftaten begangen hat, die ihm ursprünglich zur Last gelegt wurden.» Eine Zukunft im Club habe Greenwood aber dennoch nicht.

Zahlreiche Fans von Manchester United hatten sich in den vergangenen Tagen aufgrund der Tonaufnahmen deutlich gegen eine Rückkehr von Greenwood ausgesprochen. Vor dem ersten Saisonspiel gegen Wolverhampton (1:0) war es vor dem Old Trafford zu Protesten gekommen.

Auch Greenwood äussert sich

Auch Greenwood selbst äußerte sich zu Aus bei seinem Club «Die heutige Entscheidung war Teil eines gemeinsamen Prozesses zwischen Manchester United, meiner Familie und mir. Die beste Entscheidung für uns alle ist, dass ich meine Fußballkarriere außerhalb von Old Trafford fortsetze, wo meine Anwesenheit den Verein nicht ablenken wird», so der einmalige englische Nationalspieler.

«Ich verstehe, dass die Leute mich aufgrund dessen verurteilen, was sie in den sozialen Medien gesehen und gehört haben, und ich weiß, dass die Leute das Schlimmste denken werden», so Greenwood. «Ich wurde mit dem Wissen erzogen, dass Gewalt oder Missbrauch in jeder Beziehung falsch sind, ich habe nicht die Dinge getan, die mir vorgeworfen wurden. Im Februar wurde ich von allen Anklagen freigesprochen. Ich akzeptiere jedoch voll und ganz, dass ich in meiner Beziehung Fehler gemacht habe, und übernehme meinen Teil der Verantwortung für die Situationen, die zu dem Social-Media-Beitrag geführt haben.»