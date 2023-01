Trier : Nach Felsrutsch werden Steine von Zaun aufgehalten

TRIER – Am Donnerstag ist es in Trier, am westlichen Modelufer zwischen Pallien und Biewer zu einem Erdrutsch gekommen. Schlimmeres konnte durch einen starken Zaun verhindert werden.

Ein großer Brocken hat eine tiefe Delle in den Zaun in der Nähe der B53 geschlagen.

Am roten Felsen in Trier haben sich am Donnerstag mehrere größere Steinbrocken gelöst. Sie rutschten laut Polizei über einen Weinberg hinunter bis an einen Zaun vor der Bundesstraße 53. Bei dem Zaun, der das Gestein aufgehalten habe, handele es sich um einen speziellen Steinschlag-Zaun, der 2009 nach einem ähnlichen Ereignis aufgestellt worden sei, teilte der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz in Koblenz mit.