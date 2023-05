Kolumbien: Nach Flugzeugabsturz – vier Kinder überleben zwei Wochen im Amazonas

Da der Regenwald in dem Gebiet sehr dicht und schwer zugänglich ist, wurde zunächst aus der Luft nach der vermissten Maschine gesucht.

Die Cessna 206 war bereits am 1. Mai beim Überflug des Amazonas-Regenwaldes vom Radar in der Nähe von San José del Guaviare, einer der größten Städte im kolumbianischen Amazonasgebiet, verschwunden.

«Nach mühsamer Suche durch unsere Streitkräfte haben wir die vier Kinder am Mittwoch lebendig wiedergefunden», erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Insgesamt 17 Tage wurden sie in der Nähe der Absturzstelle im Amazonas gesucht, wie die kolumbianische Zeitung «El Tiempo» schreibt. Am Tag zuvor hatten die Behörden die Leichen der drei Erwachsenen gefunden, die mit ihnen in einem kleinen Flugzeug unterwegs waren, das wegen eines Motorschadens ins Leere gestürzt war. Von den Geschwistern fehlte jedoch jede Spur.