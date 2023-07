Luxemburg: Fund einer verdächtigen Substanz – Kinder werden isoliert

ROSPORT – Ein Großaufgebot von Polizei und CGDIS war am Montag in Rosport im Osten Luxemburgs im Einsatz, nachdem in einem Bus mit Kindern eine verdächtige Substanz entdeckt worden war.

Nach einem Notruf wurde ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr eingesetzt und 60 bis 70 Personen wurden isoliert. editpress

Große Aufregung und Großeinsatz am gestrigen Montag in Rosport: Nach Angaben der Polizei wurde gegen 16.20 Uhr in einem Bus, der Kinder beförderte, eine verdächtige Substanz entdeckt. Die Substanz soll sich in Tüten befunden haben.

Nach einem Notruf wurde ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr entsandt und 60 bis 70 Personen wurden an einem Ort in der Nähe der Schule isoliert, so die Behörden.

Außergewöhnlich hohe Zahl an Betroffenen

«Die meisten waren nicht mit der Substanz in Berührung gekommen, wurden aber vorsichtshalber isoliert», erklärte ein Polizeisprecher am Montagabend gegenüber L'essentiel und führte weiter aus, dass «ein halbes Dutzend Personen vor Ort dekontaminiert» worden seien. «Das CGDIS hat die Substanz vor Ort analysiert und gegen 20 Uhr schließlich Entwarnung gegeben, so dass alle nach Hause gehen konnten», fügte die Polizei hinzu.