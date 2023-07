New York: Nach Fund von elf Leichen – Polizei verhaftet mutmaßlichen Serienmörder

Mehr als zehn Jahre nach dem grausigen Fund von insgesamt elf Leichen auf der New Yorker Insel Long Island ist ein Verdächtiger festgenommen und angeklagt worden. Dem 59-jährigen Rex Heuermann wird der Mord an mindestens drei Prostituierten zur Last gelegt, wie Staatsanwalt Ray Tierney am Freitag sagte. In einem vierten Mordfall gilt der New Yorker Architekt als Hauptverdächtiger, auch wenn noch keine Anklage erhoben wurde.