Paris : Nach Fund von zerstückelter Frauenleiche in Park – Ehemann gesteht Tat

Nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche in einem Pariser Park hat der Ehemann die Tat eingeräumt. Nach seinem Geständnis am Freitag solle der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden, berichteten die Zeitung «Le Parisien» und der Sender France Info unter Verweis auf die Justiz. Der Mann soll die Tat mit jahrelangem Streit in der Familie begründet haben. Die Leichenteile waren Mitte Februar im beliebten Park Buttes-Chaumont im Pariser Nordosten entdeckt worden. Es handelte sich um eine 46-jährige Frau, die von dem Ehemann bereits am 6. Februar als vermisst gemeldet worden war.